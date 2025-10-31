Основателят на платформата "Уча.се": Изкуственият интелект е океан
"Изгледани са милиони уроци от сайта ни и винаги това го казвам с голям трепет. В началото, както може да си представите, повечето хора ми казваха "Кой ще ги гледа тези уроци, децата не искат да учат, учителите не ги интересува“. Въпреки това ние работихме здраво. Има уроци дори за децата в детски градини“, разказа Маджаров.
"Много лесно възприемат материала, защото вътре обясняваме нещата разбираемо и много визуално. Едно е да го чуят само, друго е да го видят“, добави основателят на платформата.
В разговора Дарин Маджаров сподели и мнението си за ролята на изкуствения интелект в съвременното образование. На въпроса дали AI пречи на съвременния будител, той отговори:
"Изкуственият интелект е океан. Всеки, който рови там, получава някаква информация. Проблемът е дали се доверяваме на данните. Това, което ние ще направим, е да създаваме все повече съдържание – донякъде ще ползваме AI, но в крайна сметка нещата се одобряват от хора. Иначе стават грешки“, поясни той.
