Остър недостиг на международни шофьори, почти 20% от камионите стоят на паркинга, професията става все по-високо цененаВ Европейския съюз недостигът на водачи на тежкотоварни автомобили е огромен, у нас не е по-различно. Почти 20% от камионите остават паркирани. Причината – няма кой да ги управлява.Христо Христов изминава по 800 километра на ден вече над 20 години. Казва, че професията става все по-високо ценена, заради липсата на кадри."Тя е свързана с много рискове, като започнем с движението и тези допълнителни рискове с кражби по време на път. Последно време, с мигрантския поток в Европа се засилиха кражбите на гориво, на стока, което е допълнително усложняване на нервите на един шофьор“, разказа Христов пред bTV.Въпреки рисковете и трудностите, обича професията си."Всеки ден съм на различно място, аз съм авантюрист, обичам промяната. Днес си в България, утре в Испания. Младото поколение започва да става лениво, мързеливо, аз за тези пари няма да работя, тази работа е много под нивото ми, колкото и пари да предложиш на този човек - той няма да работи тази работа. Има разлика със старото поколение, при нас беше важно за лев работи, без лев не стой“, каза Христов.Липсата на кадри обаче се отразява сериозно на бизнеса. Илиян Филипов управлява транспортна компания, но от няколко години не разширява автопарка си."В България има страхотен дефицит на шофьори, а той вече не е само в България, той е в големите държави в Европа. Проблемът е, че младите хора не припознават професията и оттам нататък при липсата на желаещи за обучение, няма смисъл да го правим“, разказа Илиян Филипов.Дори високото заплащане не може да привлече нови шофьори. От Съюза на международните превозвачи търсят решения – от внос на шофьори от трети страни до възстановяване на транспортните техникуми."Към момента голяма част от нашите големи фирми търсят и вече започнаха да внасят водачи от трети държави като Индия, Катар, Непал. Вече не се подготвят кадри в професионалните гимназии, предишните техникуми, средните училища, подготвяха кадри, които излизаха с категория Ц. Това вече не се практикува и съответно не се дава приоритет“, коментира Йордан Арабаджиев - изпълнителен директор на Съюз международните превозвачи.Не разбират липсата на желание при младите да практикуват професията - дори временно."Ако един млад човек на 21 години, реши да се занимава с тази професия, при заплата от 3000 евро, той спокойно може да пести половината от нея. За 5 години би спестил толкова пари, че за 5 години би могъл да си закупи камион и сам да работи, да си купи жилище, да започне някой малък бизнес“, обясни Йордан.