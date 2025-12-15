Освидетелстване от ТЕЛК: Как да се подготвиш?

Необходимо е за всяко заболяване, което ще бъде оценявано от ТЕЛК да разполагате с медицински документи, издадени през последните 12 месеца преди експертизата на ТЕЛК. Ако нямате необходимите изследвания и консултации Вашият личен/лекуващ лекар ще Ви насочи с направления, за да ги направите.
Дейността на лечебните заведения, свързана с уточняването на здравословното състояние на здравноосигурените лица и с подготовката им за освидетелстване и преосвидетелстване от ТЕЛК, се осигурява от Националната здравноосигурителна каса. Лица, които не са здравноосигурени заплащат консултациите и изследванията, свързани с експертизата.
Важно е да обсъдите с Вашия лекар дали някое от заболяванията, които имате, обуславя пожизнен срок съгласно Наредбата за медицинската експертиза, защото имате право да изберете да бъдете освидетелствани само за него и да получите пожизнен срок на експертното решение.
Вашият личен/лекуващ лекар ще Ви насочи към ТЕЛК като издаде направление за ТЕЛК, което се създава в електронна система и автоматично отива в регионалната картотека за медицинска експертиза, където Вие ще подадете е заявлението-декларация. По Ваше желание личният/лекуващият лекар може да отпечата на хартия регистрираното в електронната система направление за ТЕЛК, да го подпише и подпечата и да Ви го връчи.
Ако Вашето здравословно състояние е тежко или имате затруднения да се справите сами, можете да ползвате съдействие от Ваш роднина или близък като го упълномощите.
