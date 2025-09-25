ЗАРЕЖДАНЕ...
Освободени са държавни резерви от бутилирана вода за питейни нужди
Безвъзмездното предоставяне на количествата питейна вода ще спомогне за обезпечаване нуждите на населението на селата Козловец, Хаджидимитрово, Горна Студена и Алеково, община Свищов, както и нуждите на детски градини, учебни заведения, социални заведения и др. в гр. Плевен, с. Николаево, с. Ралево, с. Ласкар, с. Бохот, с. Брестовец, с. Тодорово, с. Къшин, с. Буковлък, с. Опанец и с. Ясен, община Плевен, както и гр. Долна Митрополия, гр. Тръстеник, с. Биволаре и с. Победа, община Долна Митрополия.
