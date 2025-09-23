ЗАРЕЖДАНЕ...
Освободиха българина с двойно гражданство, мобилизиран в Украйна
"Не забравяйте, че преди всичко сме хора! Няма по големи и истински ценности от живота, здравето и мира. Всичко друго е без значение", допълва Попов.
Той подчерта, че 28-годишният мъж е в добро състояние и се намира на сигурно място.
"Фокус" припомня, че от МВнР казаха по-рано, че младият мъж притежава както българско, така и украинско гражданство. Съгласно действащото законодателство на Украйна, хората с украинско гражданство имат определени задължения, когато се намират на територията на страната, включително и мобилизация.
"Наясно сме с казуса още от самото му начало. Поддържаме и връзка с близките на момчето", каза външният министър Георг Георгиев.
Случая коментира и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, който каза, че лично ще се свърже с президента на Украйна Володимир Зеленски.
