ЗАРЕЖДАНЕ...
От 01.01.2026 г. предстои голяма промяна за заемите на всички българи
©
Няма да се допуска въвеждането на еврото да се използва като условие за предоговаряне на клаузи по вече сключени договори между банките и техните клиенти или като основание за други подобни действия от страна на банките по отношение на техните клиенти, които биха ги поставили в по-неблагоприятна финансова позиция спрямо позицията им преди превалутирането.
Това ще важи и за небанковите финансови институции, които предоставят кредити на клиенти.
Още по темата
/
В "часа на класа" учители ще разясняват на децата за еврото – темата става актуална в лавката, но и в учебниците
09:24
Експерт: Спекулативното говорене за трудности при изтегляне на кредити след влизането в еврозоната доведе до бум на пазара на недвижими имоти
27.08
Още от категорията
/
Прокуратурата поиска постоянен арест за Паскал, адвокатът му: Няма да може да се лекува, а ще го ядат дървениците!
16:06
Калин Стоянов с остра реплика към Иван Демерджиев: Той е последният човек, който ще ми дава съвети!
14:39
Опрометристи на среща със здрасните власти заради готвени промени в закона и нов медицински стандарт
29.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.