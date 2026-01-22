От 7 юли влизат нови правила за всички моторни превозни средства
© Plovdiv24.bg
Задължението влиза поетапно. За новите типове превозни средства то се прилага още от 7 юли 2024 г., а две години по-късно – за всички нови автомобили, камиони и автобуси от категориите M и N. ADDW се определя като система, която подпомага водача да поддържа вниманието си върху пътната обстановка и го предупреждава при разсейване.
Европейската комисия допълва основния регламент с делегиран акт, приет на 13 юли 2023 г., който определя конкретните технически изисквания и процедурите за изпитване на тези системи. Целта е да се осигури единен и проверим стандарт за типово одобрение на превозните средства в целия ЕС, пише Neonodе.
Според оценките на Европейската комисия между 10% и 30% от пътнотранспортните произшествия в Европа са свързани с разсейване на участниците в движението. Данни на американската Национална администрация за безопасност на движението по пътищата (NHTSA) показват, че разсейването на водача може да допринесе за значителен дял от фаталните катастрофи и катастрофите с наранявания. В документа се отбелязва, че тези стойности вероятно са подценени поради трудностите при установяване на причините след инцидент.
Новите правила се фокусират върху продължителното визуално разсейване. Системите ADDW трябва да следят посоката на погледа на водача и да подават предупреждение, ако вниманието му е отклонено от пътя за определено време. При скорост 50 км/ч или повече предупреждение се изисква при отклонен поглед за около 3,5 секунди, а при скорост над 20 км/ч – при отклоняване за около 6 секунди. Регламентът допуска ограничени вариации при т.нар. "неноминални ситуации“.
Системите трябва да работят надеждно както през деня, така и през нощта, да използват визуални, звукови и/или тактилни сигнали за предупреждение и да разполагат със самопроверка за неизправности. Предвидени са и изисквания за защита на личните данни – системата не трябва да идентифицира водача и може да обработва само данни, необходими за функционирането й, в съответствие с правото на ЕС за защита на данните.
Делегираният регламент урежда подробно и процедурите за изпитване, включително условията за повторни тестове, отчитащи несигурността при интерпретиране на човешко поведение. Освен това ADDW системите ще подлежат на проверка и при периодичните технически прегледи на превозните средства.
С въвеждането на тези изисквания ЕС прави още една стъпка към дългосрочната си цел "Vision Zero“ – нулев брой загинали и тежко ранени по пътищата до 2050 г.
Още от категорията
/
Икономист за еврофондовете: Корупцията при тях не е куфар с пари, а по-скоро изкривяване на правилата
08:35
Сплашване заради сигнал за купуване на гласове: Мъж бе пребит от бивш кмет и сина му в Старозагорско?
20.01
От 1 500 до 30 000 лева глоба за работодатели, които карат служителите си да работят при опасно ниски температури
20.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Проф. Киров: Изборите няма да бъдат до края на март, няма и в нач...
22:41 / 21.01.2026
България на първо място по плодовитост в ЕС, показват данни на Ев...
22:00 / 21.01.2026
Множество се събраха пред Съдебната палата в София, искат смяната...
20:16 / 21.01.2026
И МВнР се включи с информация за поканата на Тръмп към Радев
20:15 / 21.01.2026
Пазарен анализатор за споразумението с Меркосур: Имаме нужда от т...
20:17 / 21.01.2026
Проф. Константинов за оставката на Радев: Българският офицер тряб...
19:02 / 21.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.