На 26 август отбелязваме любовта към най-добрия приятел на човека - кучето. Опашатковците са неразделна част от живота на мнозина семейства, но отговорната грижа за тях започва още преди те да се присъединят към семейството. На Международния ден на кучето, организацията за защита на животните "Четири лапи" обръща внимание на няколко рискови тенденции в обявите за продажба на кученца в социалните мрежи и как те да бъдат разпознати, за да се избегне емоционална травма за бъдещите стопани.По случай празника, фондацията съвместно с летище "Васил Левски“, София, организира специална инициатива, която подчертава колко важна е връзката между хората и техните четириноги приятели и как грижата за тях е неразделна част от отговорното пътуване.Пухкавост, големи уши, необичаен цвят на козината – социалните медии са препълнени със съмнителни продавачи, които предлагат "сладки“ или "специално изглеждащи“ кученца за продажба. Но този "привлекателен“ външен вид има висока цена за животните: Здравословни проблеми за цял живот. Късите муцуни причиняват затруднения в дишането, прекалено дългата козина води до кожни инфекции и болезнени сплъстявания, а необичайните сини цветове на козината се дължат на рецесивна генетична мутация, която може да доведе до глухота и слепота. Въпреки че продажбата на животни от частни лица противоречи на насоките на Meta за общността, голямото количество публикации и специализирани групи показва, че в действителност липсва строго прилагане на правилата."Четири лапи" идентифицира три популярни тенденции сред обявите за продажба на кученца, които са потенциално опасни за животните и призовава Meta да прекрати продажбата на животни във Facebook и Instagram. Вече над 100 000 души са подкрепили петицията до сега.1. Отрязани уши и опашки: Осакатявания, които влияят на социалното поведение на кучетата.За да се постигне "страховита“ външност при някои по-едри породи, на кучета - дори и на малки такива - често им се купират ушите и опашките, преди да бъдат обявени за продажба онлайн. Тези болезнени и ненужни процедури водят до продължителна болка, стрес и затруднения в движението и естественото общуване както с други кучета, така и с хора.2."Мини кучета“: Удобство за хората, страдание за животните."Мини кучетата“ се развъждат, за да бъдат значително по-малки от стандартите на собствената си порода и по-лесни за носене за удобство на стопанина им. Малкото тяло се бори да управлява всички жизнени процеси, необходими за здравословен живот, което причинява на много кучета проблеми и деформация на ставите, дишането и органите.3. Много къси муцуни: Кучетата остават без дъх и се прегряват.При породи като мопс, булдог и други кучета с плоски лица, известни с шумното си дишане, изключително късите муцуни и малки, плоски носове затрудняват способността им да дишат правилно, което прави ежедневните дейности предизвикателство за тях. Тъй като кучетата използват тези части от тялото си и за регулиране на телесната температура, това ги излага на риск от прегряване и топлинен удар в горещите дни.За всички бъдещи стопани, които не държат на определена порода, фондацията отправя отново важен призив: осиновявайте, а не купувайте. Осиновяването е специален процес и носи дом и обич на изстрадалите безстопанствени четириноги. Бездомните животни не даряват по-малко обич и могат да се превърнат в истински герои. Пример за това е първото терапевтично куче на "Четири лапи" България - Смайли от проекта " Животни помагат на хората". От изплашено ранено куче, той се превръща в терапевт за малки и големи.По повод Международния ден на кучето, очарователният опашатко и неговият водач Антония Рикова ще честват празника със съвместна специална инициатива с Летище "Васил Левски“. В обособения кът на столичното летище пътниците ще могат да научат повече по темата за отговорната грижа за домашните любимци и полезна информация за стопаните, които обмислят пътуване с любимците си. А най-малките пътници ще имат възможността да получат първи уроци по правилна грижа за животните и да се включат в забавни активности като рисуване и любопитни куизове.