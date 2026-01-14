Румен Радев ще връчи мандат за съставяне на правителство на кандидата за министър-председател, посочен от втората по численост парламентарна група в 51-вото Народно събрание - "Продължаваме Промяната-Демократична България“.
Очаква се от ПП-ДБ да върнат папката веднага, както вече сториха от ГЕРБ-СДС.
От този момент започва да тече едноседмичният срок, в който президентът ще избере третата партия, на която да предложи проучвателен мандат. Ако и той не бъде реализиран, се стига до избор на служебен премиер, който Румен Радев трябва да посочи от ограничен списък с възможности.
Kia
преди 3 ч. и 33 мин.
АЙДЕ ДА ГИ НЯМА ТИЯ ШАРЛАТАНИ И ИЗМАМНИЦИ
