От "Възраждане" поискаха изслушване в НС на омбудсманът, КЗП, БНБ и НАП, а поводът е еврото
Ето и исканията на парламентарната група:
На този фон е налице бездействие на държавните контролни и регулаторни органи да защитят правата на потребителите и бизнеса, а очевидно осъществяваните от тях проверки и налаганите санкции не постигат нужния ефект. Заради нарастващото обществено напрежение парламентарната група на "Възраждане" внесе предложение в Народното събрание за спешно съвместно изслушване в пленарната зала на ключови институции.
Народните представители от "Възраждане" настояват въпросите да бъдат разгледани в пленарната зала, за да бъдат дадени публични и ясни отговори относно действията на банки и търговци в първите седмици след смяната на валутата.
В рамките на предложението се иска изслушване на:
– Управителя на Българската народна банка Димитър Радев – относно контрола върху търговските банки и сигналите за такси, ограничения и откази при обмяната на левове в евро;
– Вр.и.д. председател на Комисията за защита на потребителите Александър Колячев – по повод множеството жалби за необосновано увеличение на цените и умишлено ограничаване на начините на разплащане спрямо потребителите;
– Омбудсмана на Република България Велислава Делчева – във връзка с нейните действия след публично обявените случаи на банкови нарушения, включително начисляване на такси, изискване на декларации за произход на средства дори под 1000 лв., такси за броене на монети и липса на евро банкноти;
– Изпълнителния директор на НАП Христо Марков – за проверките на търговци, повишили цени или въвели ограничения при плащанията след 1 януари 2026 г.
От "Възраждане“ предлагат съвместното изслушване да бъде включено като първа точка в дневния ред на Народното събрание за сряда, 14 януари 2026 г., в рамките на седмичната програма на парламента.
"Въвеждането на еврото стана трамплин и оправдание за множество финансови злоупотреби, спекула, безконтролно увеличение на цените и прехвърляне на тежестта на този процес изцяло върху гражданите.
Институциите са длъжни да поемат публична отговорност за всичко това, което
се случва и да гарантират защита на потребителите“, заяви народният представител от "Възраждане“ Петър Петров.
