Към този етап "Възраждане" ще похарчи около 900 хиляди лева (460 хиляди шт. ), които са осигурени от партийната субсидия, за цялата си предизборна кампания до изборите на 19 април 2026 г.Такава публичност иска политическата организация и от останалите кандидати за новия парламент, като призовава всички други партии и коалиции също да обявят колко ще похарчат в рамките на цялата си кампания."Възраждане" е изпълнила регламента за прозрачност, според който партиите и коалициите, които ще се явят на изборите, декларират кой и как плаща за предизборната кампания и откъде идват сумите в полза на кандидатите за парламента, като настоява и всички останали кандидати да декларират сумите за своите кампании и какъв е произходът на средствата за кампанията.Припомняме, че ЦИК отмени този европейски регламент, въпреки задължителния му характер и пряката му приложимост в страните от Европейския съюз. В очакване на висока избирателна активност е задължително гарантирането не само на честни избори, но и на прозрачността на средствата, с които се организират предизборните кампании.Това е необходимо с оглед на връщане на доверието на гражданите в изборния процес.Регламент за изпълнение (ЕС) 2025/1410 на Комисията от 9 юли 2025 г. относно формàта, образеца и техническите спецификации на обозначенията и обявленията за прозрачност на политическите реклами в съответствие с членове 11 и 12 от Регламент (ЕС) 2024/900 на Европейския парламент и на Съвета: - https://vazrazhdane.bg/dokumenti/reglament-za-izpalnenie-2025-1410/