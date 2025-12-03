Протестите срещу правителството показаха нарастващото недоволство сред българските граждани. Това коментира пред БНТ Петър Петров от "Възраждане".Той подчерта, че от партията подкрепят масовото гражданско участие."Протестът онзи ден не мисля, че беше политически. Беше израз на гражданско недоволство на различни групи. Защо се събраха толкова много хора точно сега, защото се насъбра тази енергия от толкова много вредни решения на правителството. Отношението на властта към гражданите – това събра толкова много хора, а не тази или онази партия.“Той уточни, че от "Възраждане“ ще организират протести в по-големите градове на страната."Със сигурност има разочарование от политическата класа. Българските граждани започват наистина да се ядосват и да не разбират защо се случва това. Защо, когато има законно или легитимно избрани институции, те не чуват гласа на тези, които са ги избрали. Заради това има голямо недоволство и голяма критика срещу системата.“Петров подчерта, че хората трябва да вземат нещата в свои ръце:"Хората трябва масово да гласуват на избори, защото това означава да вземат нещата в свои ръце.“Той категорично заяви, че от "Възраждане" не подкрепят уличното правосъдие. Говори и за идеята им за "преосноваване" на държавата."Как се преосновава държава – по демократичен път чрез ВНС и нова Конституция, която да изрази исканията на обществото.“Петров обясни, че партията подкрепя идеята за полупрезидентска република, намаляване на броя на народните представители и премахване на фигури като главен прокурор и регулатори.Според него обсъждането на предложението за референдум ще влезе в пленарна зала в 12 без 5 часа, тъй като предишният председател на Народното събрание е извършил противозаконно действие."Държим това, което е внесено надлежно от президента, да бъде обсъдено и гласувано. Какъв ще е резултатът, не мога да ви кажа, все пак то е математическа прогресия и днешното гласуване ще е такова, но дължим на българските граждани да бъде разгледано и гласувано.“Според него до края на седмицата ще стане ясно кога ще