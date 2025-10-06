От 6 октомври се очаква нов циклон да премине през Балканите. Преваляванията ще започнат от Северозападна България и постепенно ще обхванат цялата страна. По-обилни валежи ще има в района на Родопите и Източна България, като очакваните количества валежи там са от порядъка на 30 до 50 л/кв. м.валежната обстановка ще се запази, като този път по-обилни ще бъдат валежите в Северна България, като за тези два дни ще паднат още около 50 до 100 л/кв. м. Обстановката е такава, че заслужава внимание и всички, които са отговорни по някакъв начин за сигурността на хората по места, трябва да са нащрек. Това каза вклиматологът Симеон Матев.По думите му валежите няма да бъдат толкова интензивни, колкото при предишния циклон и въпреки че на места ще паднат подобни количества дъжд, те ще паднат за по-дълго време и не би трябвало да се създадат проблеми."Трябва да сe има предвид обаче, че земята вече е напоена и много по-бързо ще има повърхностен отток. Особено към вторник и сряда в Северна България, където се очакват по-високите, по-значителни валежи, реките ще повишат своите нива значително“.Захлаждането, което ще започне от 6 октомври, няма да доведе до сняг в повечето населени места.Очаква се да падне сняг в средната и високопланинска част над 1300 м, където ще се образуват нови 30 до 50 сантиметра снежна покривка и хората трябва да бъдат готови за зимни условия."Назад в годините сме имали много тежки зимни обстановки през октомври, но те са се случвали почти винаги след 20 октомври. Толкова ранна класическа зимна обстановка, каквато имахме, честно да ви кажа и аз не помня. Това е екстремна проява на времето. Необичайно е преди 15 октомври да имаме такъв обилен снеговалеж на ниска надморска височина“.Климатологът посочи още, че динамиката на атмосферните процеси над Балканите е доста голяма, което е предпоставка отново имаме валежни обстановки. Но въпреки това след спиране на валежите в четвъртък се очакват няколко спокойни дни със сутрешни мъгли в низините и през по-голямата част на деня ще бъде слънчево."Ще настъпи затопляне и температурите ще доближат октомврийските норми – около 15 и 20 градуса. Истинско есенно време,“ каза той и поясни, че след 12-13 октомври времето отново ще се влоши, но с по-малки и краткотрайни валежи. "Някъде до към 17-18 октомври времето ще си бъде така истинско златно есенно. След това най-вероятно ще имаме някаква динамика, дали ще бъде свързана с много валежи или пък със затопляне, предстои да видим“.