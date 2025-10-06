ЗАРЕЖДАНЕ...
От днес Балканите ще бъдат ударени от пореден циклон, на места в България ще има и сняг!
По думите му валежите няма да бъдат толкова интензивни, колкото при предишния циклон и въпреки че на места ще паднат подобни количества дъжд, те ще паднат за по-дълго време и не би трябвало да се създадат проблеми.
"Трябва да сe има предвид обаче, че земята вече е напоена и много по-бързо ще има повърхностен отток. Особено към вторник и сряда в Северна България, където се очакват по-високите, по-значителни валежи, реките ще повишат своите нива значително“.
Захлаждането, което ще започне от 6 октомври, няма да доведе до сняг в повечето населени места.
Очаква се да падне сняг в средната и високопланинска част над 1300 м, където ще се образуват нови 30 до 50 сантиметра снежна покривка и хората трябва да бъдат готови за зимни условия.
"Назад в годините сме имали много тежки зимни обстановки през октомври, но те са се случвали почти винаги след 20 октомври. Толкова ранна класическа зимна обстановка, каквато имахме, честно да ви кажа и аз не помня. Това е екстремна проява на времето. Необичайно е преди 15 октомври да имаме такъв обилен снеговалеж на ниска надморска височина“.
Климатологът посочи още, че динамиката на атмосферните процеси над Балканите е доста голяма, което е предпоставка отново имаме валежни обстановки. Но въпреки това след спиране на валежите в четвъртък се очакват няколко спокойни дни със сутрешни мъгли в низините и през по-голямата част на деня ще бъде слънчево.
"Ще настъпи затопляне и температурите ще доближат октомврийските норми – около 15 и 20 градуса. Истинско есенно време,“ каза той и поясни, че след 12-13 октомври времето отново ще се влоши, но с по-малки и краткотрайни валежи. "Някъде до към 17-18 октомври времето ще си бъде така истинско златно есенно. След това най-вероятно ще имаме някаква динамика, дали ще бъде свързана с много валежи или пък със затопляне, предстои да видим“.
