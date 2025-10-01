ЗАРЕЖДАНЕ...
От днес таксите за земеделски земи се покачват, някои от тях 13 пъти
Най-драстично се увеличават таксите за издаване на препис от решение на поземлената комисия или общинската служба по земеделие. Ако до момента препис за един имот се заплащаше по 1,50 лева, за 2 до 4 имота - за 2 лв., а за над 4 имота - за 2,50 лв., новата тарифа налага единна такса, независимо от броя на имотите, и тя е 19,55 лева.
След промените собствениците на един имот например трябва да платят 13 пъти по-висока цена от досегашната, а на повече от четири имота - почти 8 пъти повече.
Таксата за установяване на промяна в начина на трайно ползване е увеличена с над 50% - от 30 лева на 48,90 лв., пише money.bg. Удостоверението за реституционни претенции скача почти 3 пъти - от 10 лева на 29,34 лева.
На този фон пада таксата за заверяване на оценки на земеделски земи, която беше 8 лева. Премахва се и таксата от 30 лева за разглеждане на заявления за включване в списъка на вещите лица. Таксата от 2 лева за издаването на талон за аренда и наем също отпада.
По висящите производства, образувани по заявления, подадени преди влизането в сила на това постановление, таксите се заплащат в досегашните размери, пише в Преходните и заключителни разпоредби.
