ЗАРЕЖДАНЕ...
От днес тол камерите ще засичат средната ни скорост – започват и глобите
©
Когато говорим за "средна скорост“, не става дума за камера, която снима в момента, в който профучите покрай нея. Вместо това, системата следи колко време ви отнема да изминете дадена отсечка – например 20 или 30 километра. Ако сте го направили "по-бързо от възможното“, значи сте натискали газта повече от допустимото. И глобата е в пощата.
Системата използва вече познатите тол камери, монтирани в началото и края на всяка отсечка. Те засичат точното ви време на преминаване и смятат дали сте карали в рамките на ограничението. Това е доста по-трудно за заобикаляне от класическите радари – защото не зависи от това с колко сте карали "в момента“, а как сте се движили в целия участък.
Кога влизат в сила глобите за средна скорост?
Официалният старт е 1 септември 2025 г. До сега камерите работеха, но в тестов период. Ако сте получили снимка през август – тя няма да е за средна скорост, а по-скоро за нещо друго: непоставен колан, липсващи светлини, изтекла застраховка и т.н., пише pariteni.bg. Причината е, че системата вече е напълно свързана с базата данни на МВР.
На първо време – само по магистрала "Тракия“ и Северната скоростна тангента на София. Ето някои от основните участъци:
Първите пътни отсечки, в които тол системата ще следи средната скорост, са:
– 30 километра между пътните възли Стара Загора и Нова Загора
– 13-километров участък между възлите Сливен и Зимница
– отсечката между пътен възел Пловдив Изток и Белозем, която е с дължина около 25 км
– 10 километра между отклоненията за Велинград и Калугерово
– около 9 км между пътните възли Чирпан и разклона за Стара Загора
– част от "Тракия“ между Вакарел и Ихтиман – около 19 километра
– 8-километрова отсечка от разклона за Айтос до новата детелина на Северния обходен път на Бургас
– 28 километра между възел Пазарджик и Пловдив Запад
– 23-километров сегмент от разклона за Костенец до този за Мухово – включително и тунел "Траянови врата“
– 35 километра, обхващащи маршрута между Пазарджик и Пловдив Север
– 22-километров участък, разположен между възел Пазарджик и възел Цалапица
– 30 километра между пътния възел Българово и отбивката за Айтос
– 9 км между пътния възел Оризово и този при Чирпан
– около 9 километра между Костенец и тунел "Траянови врата“
– отсечката между Карнобат и Българово – с дължина от около 26 км
– 36 километра между възлите Нова Загора и Сливен
И това не е пълен списък – в първия етап ще работят 50 отсечки, които постепенно ще се обявяват от АПИ. След "Тракия“ идва ред на магистрала "Хемус“, но само в западната й част, както и по "Струма“ и новата отсечка между Мездра и Ботевград, щом тя бъде напълно завършена и получи нужния акт 16.
Още по темата
/
Шкварек: С престъпността успешно са се справили общества, в които те хващат и наказват винаги, когато нарушиш закона
13.08
Полицията с нови камери за скорост: Подобрени устройства от типа триноги ще следят за нарушители
06.08
Обнародваха промените в Закона за движението по пътищата в Държавен вестник, глобите от тол камерите започват!
05.08
ИПБ: Ако президентът наложи вето на промените в Закона за движение по пътищата – ще паднат маските
30.07
Шефът на АПИ: Тол камерите са разположени на разстояние от 5 до 15 км в зависимост от възлите и отсечките
30.07
Експерт: При санкцията за средна скорост по пътищата има риск от злоупотреба, ето защо! Упражняват се върху гърба на българите!
29.07
Юрист: Тази мярка ще направи санкциите реални, защото досега глобите често остават неплатени и без последствие
24.07
Още от категорията
/
От 1 януари във фиша за заплата ще пише само сумата в евро, равностойността й в лева няма да фигурира
10:58
Синдикат "Образование": Приветстваме късното започване на учебния ден, но на доста места е невъзможно
10:23
Главен инспектор Юлиан Петров: Пожарът в Рила е локализиран на площ от над 200 декара, днес не сме искали помощ от въздуха
09:59
Това е първата дългосрочна прогноза за есента и зимата: Балканите ги очакват по-студени дни и по-чести снеговалежи
31.08
Ново проучване показва, че периодичното гладуване може да увеличи риска от сърдечносъдова смърт
31.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.