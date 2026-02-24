На 24 февруари 2026 г. Централната избирателна комисия започва да приема документи за регистрация на партии и коалиции за участие в изборите за народни представители, насрочени на 19 април 2026 г.Приемането на документите ще се извършва всеки ден от 9,30 ч. до 17,00 ч. в сградата на Народното събрание, пл. "Княз Александър І“ № 1, във фоайето, вход "Ларго“.Крайният срок за подаване на заявление за регистрация в ЦИК на партиите и коалициите е до 17,00 часа на 4 март 2026 г. и се извършва по реда на Решение № 4438-НС от 19 февруари 2026 г.Партиите и коалициите внасят безлихвен депозит за участие в изборите в размер на 1278,23 евро.