От днес започват да глобяват търговците, които не спазват разпоредбите от Закона за еврото
Ще се следи за коректно двойно изписване на цените в двете валути. На санкции подлежат компаниите, които при липсата на икономически предпоставки, а към момента такива не съществуват, необосновано покачват цените си.
Съгласно разпоредбите на закона всички идентифицирани 256 търговци на дребно с хранителни стоки, напитки и лекарства с оборот за предходната година над 10 милиона лева са длъжни ежедневно в машинночетим формат да публикуват на страниците си информация за цените на предлаганите стоки от състава на голямата потребителска кошница. Целта е информацията да бъде анализирана чрез платформата "Колко струва“ (Kolkostruva.bg).
"Наблюдаването на ценовите равнища ще бъде по критерии - икономически предпоставки или обоснованост, а за да има такава, е необходимо структуроопределящи компоненти в цената да бъдат променяни. Това например са ток, работна заплата, горива, социални плащания и други разходи на фирмите. При липса на такива ценообразуващи промени, всяка една динамика в цените ще бъде третирана като необосновано покачваща се", обясни премиерът Росен Желязков.
