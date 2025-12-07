От гранична полиция предупреждават: Възможни са затруднения по границите заради стачките на гръцките фермери
"Фокус" припомня, че през вчерашния ден гръцките фермери блокираха ГКПП "Капитан Петко войвода - Орменион" и "Кулата-Промахон".
Недоволството на фермерите е предизвикано от неизплатени субсидии.
