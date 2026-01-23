"Студио КНСБ“ "Гласът на експертите“.
"Това, което е ясно и всички го знаят е, че когато температурите са под 13 градуса, не би трябвало да се работи. За съжаление, както и при високите температури, не е ясно какво се случва, когато термометрите показват минусови температури и хората, които трябва да почистят пътищата, са на терен. Няма яснота какво да правят работещите при минус десет градуса или при минус пет, например“, посочи Атанасов.
Той разясни и нужните мерки – осигуряване на почивки и на места, където работещите могат да се предпазят от измръзвания – които е нужно да се вземат в мразовитите дни.
Огнян Атанасов засегна и темата за големите халета, с които разполагат част от предприятията. "Има много такива, в които се работи на студено предвид минусовите градуси навън. В тази посока обаче вече има решения, някои от които касят уреди за отопление с локално насочване“, уточни той.
Както ФОКУС вече писа, от КНСБ предупредиха, че работодателите, които не зпазват разпоредбите са застрашени от санкции между 1 500 и 30 000 лева.
От синдикатите категорични: При температури под 13 градуса, не би трябвало да се работи
©
Още по темата
/
АПИ: Близо 500 машини почистват снега по републиканските пътища, възможни са ограничения в движението на места
22.01
От 1 500 до 30 000 лева глоба за работодатели, които карат служителите си да работят при опасно ниски температури
20.01
Проф. Рачев: Това е последното "издишане" на антициклона, който обуславяше мразовито време, започва затопляне
20.01
Още от категорията
/
Доц. Ангел Джонев за изданието "Западните български покрайнини – история и перспективи": Говорим за около 10 века история
22.01
Александър Колячев за сигналите към КЗП: Отказ за връщане на ресто в евро и неприемане на едри банкноти в магазините
22.01
Идва краят на "паническите" покупки, пазарът на жилищни имоти в България навлиза във фаза на нормализация
22.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.