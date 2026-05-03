Припомняме, че от понеделник (04.05.2026 г.) се променя маршрута на автобусна линия №13, съобщават от Общинското предприятие ТАСРУД.

След автобусна спирка "Македонски дом“ автобусите ще обслужват спирка "ДНФ“ на бул. "Вл. Варненчик“, на кръстовището с бул. "Съборни“ ще завиват надясно и по ул. "Ал. Рачински“, след което продължават по маршрута си. Без обслужване ще остане само спирка "Централна поща“ (до аптека Санита).

Промяната се налага в период от 7 календарни дни във връзка с извършване на ремонт и реконструкция на канализационна мрежа на ул. "Ген. Колев" № 10. От "Водоснабдяване и канализация-Варна“ информират, че изкопните дейности ще започнат в 09:00 ч. 04.05.2026 г. Улицата ще бъде затворена за движение в участъка и от ул. "Ген. Радко Димитриев“ до ул. "Хаджи Стамат Сидеров“.