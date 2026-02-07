През нощта облачността ще е значителна и на отделни места в югозападната половина от страната ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб вятър от юг-югозапад, който в много райони ще стихва и на места в равнините ще се образува мъгла. Минималните температури ще бъдат между 1° и 6°, в София – около 2°.Утре облачността над страната ще се задържи по-често значителна. На отделни места, главно в Южна, по-късно през деня и в Източна България ще има слаби превалявания от дъжд. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 8° и 13°, в София – около 10°.облачността ще бъде по-често значителна и на места ще има валежи от сняг, под 1700-1800 метра – от дъжд. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 4°, на 2000 метра – около минус 1°.ще преобладава облачно време. Слаби превалявания от дъжд ще има главно по южното крайбрежие. Ще духа слаб северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 7°-9°. Температурата на морската вода е от 5°-6° по Северното Черноморие до 7°-8° по Южното. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.През първите дни от новата седмица вятърът ще се ориентира от североизток и с него ще прониква студен въздух. Ще бъде облачно с валежи, на повече места в понеделник. В Северна България и високите полета ще превалява предимно сняг, в Южна - дъжд. Температурите ще се понижат и във вторник минималните ще са между минус 4° и 1°, а максималните - между 0° и 5°, по-високи в крайните южни райони.