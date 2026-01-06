От утре започва изплащането на първите пенсии в евро

Януарските пенсии ще бъдат първите, които се изплащат в евро. Преводите по банковите сметки на пенсионерите, които получават парите си по този начин, също ще бъдат извършени утре.
Датата за изплащане на обезщетенията за безработица е 15 януари.
