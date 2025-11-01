Отбелязваме Деня на народните будители
©
За първи път Денят на народните будители се чества през 1909 г. в Пловдив. През 1922 г. министърът на просвещението Стоян Омарчевски внася предложение за отбелязване на 1 ноември като празник на народните будители, което е прието от 19-то Обикновено Народно събрание на 13 декември 1922 г. със Закон за допълнение на Закона за празниците.
С указ 23 от 3 февруари 1923 г. на цар Борис Трети 1 ноември е определен за празник в памет на заслужилите българи. От 1945 г. денят не се отбелязва официално.
Още по темата
/
Проф. Петър Стоянович: Разделителната линия е между неизживяното ни разбиране за истории и ценности и кривото разбиране за целия останал свят
31.10
Министър Цоков към българските олимпийски отбори : Благодаря Ви, че когато излизате на международните сцени за награждаване, носите на раменете си българското знаме
01.11
Още от категорията
/
Ако разпределим златните резерви на страната, на всеки българин ще се паднат малко над 6 грама
31.10
Фармацевти признаха: Има хора, които поставят "петно" върху целия сектор и налагат регулаторът да разследва дейността им заедно с ДАНС
31.10
Близо 340 хил. семейства ще се топлят с помощ от държавата – ето колко ще вземат за целия сезон
31.10
Какви профилактични прегледи заплаща НЗОК за децата и възрастните в зависимост от възрастта им?
31.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.