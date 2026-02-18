По информация на дежурния в Община Варна единият от двата големи пилона, предназначени за флаговете на България и на ЕС в района на ул. “Д-р Попов“ под "Почивка“, силно се клати от вятъра. В района има служители на общинска полиция. Поради силния вятър е установена нестабилност на пилона за знамена в района на паметника в кв. "Бриз“, информират от Областна администрация във Варна.От МВР в морския град допълниха, че с цел безопасност следните пътни участъци са временно затворени за движение:- бул. "Княз Борис I“ в посока бул. "Васил Левски“ (посока ОМВ);- ул. "Любен Попов“ в посока бул. "Васил Левски“;- бул. "Княз Борис I“ към ул. "Д-р Любен Попов“.Движението е пренасочено по обходни маршрути.Полицията призовава гражданите да не се приближават до мястото и временно да избягват района.Служители на "Пътна полиция“ регулират движението на място.Самите пилони и конструкцията са реализирани по проект на Министерството на държавната администрация и административната реформа от 2009 г.