Отцепиха район във Варна: Опасно се клати един от двата пилона на "Почивка"
От МВР в морския град допълниха, че с цел безопасност следните пътни участъци са временно затворени за движение:
- бул. "Княз Борис I“ в посока бул. "Васил Левски“ (посока ОМВ);
- ул. "Любен Попов“ в посока бул. "Васил Левски“;
- бул. "Княз Борис I“ към ул. "Д-р Любен Попов“.
Движението е пренасочено по обходни маршрути.
Полицията призовава гражданите да не се приближават до мястото и временно да избягват района.
Служители на "Пътна полиция“ регулират движението на място.
Самите пилони и конструкцията са реализирани по проект на Министерството на държавната администрация и административната реформа от 2009 г.
