Отговорните институции внасят в МС предложенията си за промени, свързани с регулацията на атракционните дейности
нормативни промени, свързани с регулацията на атракционните дейности у нас.
"Ясно ще дефинираме изискванията за безопасност, които организаторите на тези дейности трябва да прилагат, без да въвеждаме свръхрегулации в сектора“, заяви миналата седмица заместник министър-председателят Гроздан Караджов.
Той подчерта, че неспазването им ще води до тежки наказания и до отнемане на правата им за извършване на конкретната услуга. "Задължително всеки, който предоставя тези атракциони по търговски начин ще осигурява и застраховка за потребителите“, обясни той, припомня "Фокус".
Нормативната рамка ще въведе режимите, при които ще работят операторите, обученията и сертификацията на инструктори и водачи, стандартите за безопасност и аварийна готовност, медицинско и застрахователно обезпечаване и др.
