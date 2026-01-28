Отиде си доайенът Йордан Петров
©
Петров е роден през 1933 г. във Видин. Завършва специалност "Плакат“ в Художествената академия в София.
"Работата му в областта на графичния дизайн и плаката го отвежда до престижни международни форуми, както и до реализация на многобройни национални експозиции в редица европейски и световни културни центрове", казват от СБХ.
Паралелно с това Петров води активна кураторска дейност, развива и живописно творчество, което представя в поредица самостоятелни изложби. През 2024 г. се състоя изложба в СБХ, в галерията на столичната ул. ,,Шипка 6", свързана с 90-годишнината му.
"Отвъд мащаба на творческата му биография и международните му участия, Йордан Петров е пример за устойчивост и вътрешна свобода, автор, който до последните си години продължава да работи с ясно съзнание за изкуството като жив процес, отворен към експеримента и чувствителен към времето. Неговото присъствие в българската култура е значимо, а качествата на работата му ще останат трайна част от спомена за него", казват още от СБХ.
Още от категорията
/
Преди 3 години Калин Терзийски прогнозира смъртта си на същата дата, на която в почина наистина
21:09
Доц. Мангъров: Препаратите срещу грип дразнят стомаха, което води до повръщане, а оттам – влизане в болница
25.01
Недялка Делева: Живеем в локви, водата е на режим и президент да е от селото и който и да е - за нас няма полза
25.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.