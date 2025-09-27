Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
На 26 септември загубихме един от най-обичаните преподаватели на Великотърновския университет – доц. д-р Иван Лазаров.

Той беше не просто учен, а човек, който вдъхновяваше поколения студенти със своите знания, страст към историята и нестандартно мислене.

Научните му интереси обхващаха средновековна България, философия на историята, психоистория и историческа социология.

Доц. Лазаров остави след себе си ярка следа като преподавател, колега и приятел.

Ръководството на Великотърновския университет изказва своите искрени съболезнования на семейството и близките на доц. Иван Лазаров.