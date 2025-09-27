ЗАРЕЖДАНЕ...
Отиде си обичан преподавател
©
Той беше не просто учен, а човек, който вдъхновяваше поколения студенти със своите знания, страст към историята и нестандартно мислене.
Научните му интереси обхващаха средновековна България, философия на историята, психоистория и историческа социология.
Доц. Лазаров остави след себе си ярка следа като преподавател, колега и приятел.
Ръководството на Великотърновския университет изказва своите искрени съболезнования на семейството и близките на доц. Иван Лазаров.
Още от категорията
/
Проф. Георги Близнашки: Бурята, която наблюдаваме е буря в чаша вода, защото като цяло курсът на държавата е правилен
12:17
Константин се извини за видеото с Емрах: Не сме превишили скоростта. Включих първа и втора за две секунди
10:03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.