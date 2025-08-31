Отишъл си е Кирил Кадийски. Поетът преводач, благодарение на когото поколения български читатели успяха да се докоснат до невероятната поезия на Бодлер, Маларме, Верлен и цяла плеяда световни поети. Това става ясно от публикации в социалните мрежи.Опелото ще бъде във вторник, 02.09. от 11 ч. в "Свети седмочисленици".Светла му памет!