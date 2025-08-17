Театър "Васил Друмев“ – Шумен съобщи с дълбока скръб за кончината на своя бивш директор Димитър Димитров – режисьор, драматург и преподавател в НАТФИЗ.Завършил е ВИТИЗ "Кръстю Сарафов“ през 1978 г., работи като актьор, каскадьор, режисьор и драматург.Ръководи театрите в Ловеч (1990–1992) и Шумен (1992–1994, 2017–2022), а между 1994 и 2000 г. преподава в НАТФИЗ.Димитров има значим международен принос, като е работил по проекти в Австралия и е изнасял лекции в James Cook University. В Канада създава International Talent Club и фондация Art Education Support, чрез които популяризира българската култура и развива международни инициативи в областта на изкуството и образованието.От театъра изразяват искрените си съболезнования към семейството, близките и колегите му, като подчертават, че неговият творчески дух и дело ще останат светъл ориентир за бъдещите поколения.Екипът насъщо изказва съболезнования на близките!