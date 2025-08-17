ЗАРЕЖДАНЕ...
Отиде си преподавател от НАТФИЗ
©
Завършил е ВИТИЗ "Кръстю Сарафов“ през 1978 г., работи като актьор, каскадьор, режисьор и драматург.
Ръководи театрите в Ловеч (1990–1992) и Шумен (1992–1994, 2017–2022), а между 1994 и 2000 г. преподава в НАТФИЗ.
Димитров има значим международен принос, като е работил по проекти в Австралия и е изнасял лекции в James Cook University. В Канада създава International Talent Club и фондация Art Education Support, чрез които популяризира българската култура и развива международни инициативи в областта на изкуството и образованието.
От театъра изразяват искрените си съболезнования към семейството, близките и колегите му, като подчертават, че неговият творчески дух и дело ще останат светъл ориентир за бъдещите поколения.
Екипът на "Фокус" също изказва съболезнования на близките!
Още от категорията
/
Виновникът за тежкия инцидент в "Слънчев бряг": Подадох леко газ, а колата започна сама да ускорява
16.08
Роднина на Виктор: Аз му дадох колата. Обеща ми да кара бавно, но беше под въздействието на райски газ
16.08
Д-р Неделя Щонова: Стоиш си в автобус, говориш с приятел, държиш чантата си и в следващия миг си труп
16.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.