Кутия с дарения за лечението на болно дете е била открадната от магазин в Казанлък. Кадри от охранителна камера са запечатали момента на кражбата, която се случва пред самата магазинерка.Момче се протяга, взема сложената кутия с дарения, която е била почти пълна, и бяга от магазина.За случая е уведомена и полицията.Извършителят все още не е заловен, предава NOVA.