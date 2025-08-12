ЗАРЕЖДАНЕ...
Откраднаха кутия с дарения за болно дете от магазин
Момче се протяга, взема сложената кутия с дарения, която е била почти пълна, и бяга от магазина.
За случая е уведомена и полицията.
Извършителят все още не е заловен, предава NOVA.
