Откриха контрабандни огнестрелни оръжия на "Капитан Андреево"
©
На 10.02.2026 г. на пункта пристига влекач с полуремарке с чужда регистрация. Шофьорът е бил турски гражданин, представя редовни документи за превозваната стока – бяла битова техника, от Германия през България за Турция.
След анализ на риска превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка. В хода на контролните действия митническите служители откриват в шофьорската кабина, страничните шкафове на полуремаркето и сред декларираната стока общо 10 пакета с части от огнестрелни оръжия и 22 празни пълнителя за такива оръжия.
По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура – Хасково. В хода на разследването е установено, че с контрабандно пренасяните части за огнестрелни оръжия могат да се сглобят годни за употреба такива.
Още от категорията
/
Кадри, заснети преди трагедията в Петрохан: Киберексперт откри разминаване в метаданните на файловете
20:22
Човекът, подал сигнала за трагедията в хижа "Петрохан", е бил част от неправителствената организация
20:03
Без следа по случая "Петрохан": Няма данни кой е поискал споразумение с агенцията за защитените територии
18:48
Еврозоната: 1000 кафета в кафенето на месец през 2025 г., 1000 и днес, но на двойна цена – бизнесът нараства "уж" 2 пъти, но производителността – не
17:02
Министър Станков: По-дългият срок на лиценза за дружествата на "Лукойл" осигурява стабилност на рафинерията
14:32
До края на годината личната карта, шофьорската книжка и дипломите ще бъдат ще бъдат съхранявани в телефона ни?
13:59
Мимо Гарсия: Медицински лица излъгаха раково болната ми майка, взеха ключовете от офиса й и откраднаха нотариален акт!
11:37
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.