Днес в гората над Враца е намерен кемпера на издирвания за тройното убийство в хижа "Петрохан" Ивайло Калушев. Споменава се, че в него са открити три трупа, за които се предполага, че са на Калушев и на другите двама издирвани - дете на 15 години и Николай Златков на 23 години, пише 24 часа.Сигналът е подаден тази сутрин от овчар, който обикалял в района на връх Вола. Той видял в гората, в труднодостъпна местност, изоставен кемпер.Районът е отцепен от полиция.Калушев бе издирван за убийството на Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев в хижа "Петрохан", която е негова собственост.