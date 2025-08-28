ЗАРЕЖДАНЕ...
Откриха недекларирана валута в хладилния агрегат на товарен автомобил на МП "Капитан Андреево"
©
На 25.08.2025 г. на пункта пристига влекач с полуремарке с турска регистрация, превозващ стоки от Нидерландия през България и Турция за Грузия. След анализ на риска товарният автомобил е селектиран за щателна митническа проверка, включително с рентгенова апаратура, при която са отбелязани зони с подозрителни плътности. При последвалата физическа проверка във фабрична кухина на хладилния агрегат на полуремаркето са открити 11 пакета, съдържащи еврови банкноти. Установеното количество на откритата недекларирана валута е 102 000 евро с левова равностойност 199 494 лева.
По случая е образувано бързо производство от разследващ митнически инспектор под надзора на Районна прокуратура Хасково- Териториално отделение – Свиленград.
Само през месец август тази година митническите служители на МП "Капитан Андреево" са задържали недекларирана валута за близо 620 000 лева (или за над 317 000 евро) при петте случая.
Още от категорията
/
Хакерската група "Народная CyberАрмия" атакува Техническия университет в София и платформата на "Мебели ЯВОР"
11:31
Почернени родители към убиеца на сина им: Винаги ще бъдеш човекът, който отне един невинен живот
27.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Хигиенистка на минимална работна заплата: На месец взимам чисто 8...
22:02 / 27.08.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.