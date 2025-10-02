До Националния дворец на културата в София, на мястото, известно като "Мост на влюбените", тържествено откриха експозицията "Васко 55".Изложбата е специално издание на инициативата "Моите будители“ и съдържа своеобразен разказ за невероятната история на талантливия цигулар Васко Василев - визуален прочит на живота му от 5 до 55 години, предава "Булфото".В нея са включени лични и професионални фотографии от България и от световни сцени в Лондон, Москва, Токио и Валенсия.На тържественото откриване присъства и самият музикант, а изложбата е част от специалните събития, с които Васко Василев ще отпразнува своя 55-и рожден ден. Неговите почитатели с нетърпение очакват концерта на 14 октомври в зала Арена 8888 в столицата.