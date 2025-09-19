ЗАРЕЖДАНЕ...
Откриха трима души застреляни в кола край София
Тази сутрин в полицията е получен сигнал, че семейство е изпратило видео до свои близки, с което ги уведомяват, че възнамеряват да сложат край на живота си. Незабавно са били предприети необходимите издирвателни действия, при които е посетен техния дом и са обиколени различни местности в и около град Сливница. При обхода е открит лек автомобил, в който са били телата на мъж на 53 години, неговата съпруга, също на 53 години и техният 26-годишен син.
Тримата са били с огнестрелни рани, а в превозното средство е намерено и оръжието, с което е извършено деянието. В момента се провежда оглед на място и се събират данни за изясняване на обстоятелствата, довели до този инцидент. Полицейските действия се осъществяват под надзора на прокуратурата.
един тракиец
преди 1 ч. и 5 мин.
Завръщане в 90те. Сутринта четохме как стотици са ужилени с имоти, следобед четем за показен разстрел.
