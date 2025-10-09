Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Oткриха труп в коритото на Горнобанска река, на метри от Околовръстното в София, срещу представителството на "Фолксваген". Това събщиха ексклузивно от "Телеграф". 

На място има екипи на "Криминална полиция", районът е отцепен.