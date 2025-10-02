Сподели close
Изоставен склад в столичния квартал "Гоце Делчев" се запали тази нощ. Сигналът е получен 30 минути след полунощ. На място отиват 6 пожарни автомобила. 

След потушаването на огъня и първоначалния оглед е открит труп на мъж. Това потвърдиха от МВР за "Фокус". Все още не е установена самоличността на жертвата.

Изгорели са около 30 автомобила, паркирана в непосредствена близост до изоставения склад.