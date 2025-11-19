Открити са остатъци от парацетамол в консервирани краставици с оцет, произведени в Индия
Прегледът на данните получени от RASFF системата за периода 01.10 – 31.10.20252 г., показва че са валидирани от ЕС общо 528 нотификации, разпределени както следва:
– Храни: 480 нотификации;
– Фуражи: 31 нотификации;
– Материали, предназначени за контакт с храни: 17 нотификации
Храни
От общо 480 уведомления, 218 са класифицирани като случаи със сериозен риск, 88 – като потенциално сериозни, 110 – с потенциален риск, при 61 – рискът не е сериозен, а при 3 случая е установено, че няма риск. По вид уведомленията се разпределят, както следва: 125 предупредителни нотификации, 108 нотификации за недопуснат внос, 172 нотификации за насочване на вниманието, 74 нотификации за проследяване и 1 нотификация за несъответствие.
Анализът на нотификациите в системата RASFF за октомври 2025 г. показва най-висока честота на уведомления в категориите "Плодове и зеленчуци“ (94), "Ядки, продукти съдържащи ядки и семена“ (59) и "Птиче месо и продукти от птиче месо“ (38). Значителен дял заемат и уведомленията, свързани с "Диетични храни, хранителни добавки и обогатени храни“ (50) и "Риба и рибни продукти“ (32). Отчетени са също нотификации и при "Билки и подправки (28), "Зърнени храни и хлебни изделия“ (25) и "Месо и месни продукти (без птиче месо)“ (24), останалите категории показват по-ниска, но все пак съществена честота на сигналите. Получените данни отразяват разнообразния профил на рисковете и подчертават
необходимостта от постоянен и целенасочен контрол върху широк кръг хранителни продукти.
През октомври 2025 г. в системата RASFF са регистрирани голям брой нотификации, свързани с биологични опасности, като и през този месец се запазва тенденцията водещи патогени да бъдат Salmonella spp., Listeria monocytogenes и Escherichia coli. Най-голям дял от уведомленията се отнасят до месни продукти (включително птиче месо) и морски дарове.
Salmonella spp. е установена в над 40% от нотификациите, основно в птиче месо с произход от Полша, Румъния, Унгария и Украйна, докато Listeria monocytogenes се среща предимно в риба и морски продукти от Германия, Нидерландия и Италия. E. coli е открита в различни категории храни – от плодове и зеленчуци до млечни и месни продукти – което показва широкото разпространение на микробиологично замърсяване. Повечето случаи, според анализа по страната на произход, са свързани с продукти от Испания, Полша, Италия и Индия.
През разглеждания период химичните опасности представляват значителна част от
уведомленията в системата RASFF, както и в предишните анализирани периоди, като найчесто те са свързани с остатъци от пестициди, наличие на микотоксини и съдържание на тежки метали. Най-често е докладвано наличие на афлатоксини в ядки (фъстъци, шамфъстъци, лешници) с произход от Турция, Аржентина, Никарагуа, Бразилия и САЩ, както и охратоксин A в сушени плодове, кафе и зърнени храни.
Уведомленията за тежки метали – живак, олово и кадмий – засягат основно рибни продукти и подправки от Испания, Мароко, Португалия и Китай.
Установен е нетипичен случай на химично несъответствие: наличие на остатъци от парацетамол в консервирани краставици с оцет, произведени в Индия.
Несъответствието се разглежда като новопоявило се и подлежи на наблюдение за евентуални бъдещи повторения.
Данните потвърждават, че химичните замърсители продължават да представляват значим риск за безопасността на храните, особено при продукти от трети страни.
Постъпилите нотификации, свързани с остатъци от пестициди са 85, като броят им
остава без промяна спрямо предходния месец. Това показва, че рисковият профил по този вид опасност остава непроменен. От тях 31 са със "сериозен риск“, 26 – "потенциално сериозен“, 16 – "потенциален“, 9 – "не е сериозен“, а при 3 "няма риск“. Има 32 недопуснати до внос пратки, 31 информации за внимание, 12 предупреждения и 10 последващи действия.
Най-засегната е категорията отново са "Плодове и зеленчуци“ (56) – най-често грозде, манго, пипер, фасул, стафиди и ягоди. В "Билки и подправки“ има 11 нотификации, в "Ядки и семена“ – 8, в "Какао, какаови продукти, кафе и чай“ – 5, в "Зърнени храни“ – 3.
Установени са 62 активни вещества, от които 38 неразрешени в ЕС. Най-чести са:
хлорпирифос (21), ацетамиприд (15), клотианидин (7), имидаклоприд (6), както и група вещества с по 3–4 установявания, включително етилен оксид, хлорфенапир, оксамил, метомил и др. Данните показват значителен дял на сериозните нарушения и разпространение на неразрешени пестициди в широк набор от продукти.
Нотификации свързани с България
През разглеждания период в системата RASFF са регистрирани 2 нотификации, при които България е посочена като страна на произход. И двете са класифицирани като "сериозен риск“ и се отнасят до билката очанка (с органичен произход), в която са установени кадмий и пиролизидинови алкалоиди, и до печени слънчогледови семки, замърсени със Salmonella.
За гарантиране на безопасността на храните и опазване на общественото здраве, всички нотификации, свързани с България като страна на произход или участник във веригата на доставки, се обработват чрез установени механизми за официален контрол и бърза реакция.
Нотификациите от платформата iRASFF се предоставят незабавно на националните институции за проследяване и предприемане на мерки, като информацията може да се допълва или коригира в хода на разследванията, тъй като обменът на данни по системата е динамичен и зависи от техния напредък.
През октомври България е подала 14 нотификации в системата RASFF, свързани с установени сериозни несъответствия при внос от трети страни – Турция (11), Азербайджан (2) и Грузия (1).
Най-честите несъответствия се отнасят до:
– превишаване на максимално допустимите остатъчни количества пестициди в
плодове и зеленчуци като домати, пипер и нар;
– наличие на микотоксини над регламентираните норми (афлатоксини, охратоксин
А) в ядки и сушени плодове.
Всички тези нотификации са от типа "недопуснат внос“, което показва, че механизмите за официален контрол работят ефективно и предотвратяват навлизането на рискови храни на пазара.
Поддържането на строг граничен контрол, разширен лабораторен мониторинг и
международно сътрудничество остават ключови за намаляване на нарушенията по
хранителната верига.
