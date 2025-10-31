Отношенията между България и Югоизточна Азия се развиват
© МВнР
Заместник-министър Павлов изрази готовността на българската страна да диверсифицира търговските си отношения с държавите от АСЕАН, да насърчава туристическия обмен и сътрудничеството в областта на иновациите, информационните технологии и изкуствения интелект, с цел позициониране на страната като регионален технологичен център и входна точка към европейския пазар. Особено внимание бе отделено на образователния и културния обмен, като заместник-министър Павлов подчерта ролята на българското културно наследство за привличане на интерес към страната. Заявено бе желанието на България за стартиране на процеса по присъединяване към Договора за приятелство и сътрудничество на АСЕАН (TAC).
Той представи и напредъка на България по присъединяването към Еврозоната на 1 януари 2026 г., членството ни в Шенгенското пространство, както и текущия процес на присъединяване към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), като открои перспективите за засилване на обмена с АСЕАН в този контекст.
Генералният секретар на АСЕАН очерта основните тенденции в развитието на региона, включително бързия растеж на дигиталната икономика, която се очаква да достигне 1 трилион щатски долара и потенциал за нарастване до 2 трилиона долара до 2030 г., както и значителното увеличаване на енергийните потребности на обединението до 2050 г.
В края на срещата двете страни потвърдиха готовността си за по-тясно сътрудничество и развитие на търговските, културните и образователните връзки между България и държавите от АСЕАН в контекста на динамично променящата се глобална икономическа среда.
