Огромно задръстване се е образувало на АМ "Тракия" в двете посоки, предаде репортер на "Фокус".

Тапата започва около 29-я километър на аутобана.

Все още не е ясно какво точно е станало.

Шофирайте внимателно!