Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Огромно задръстване се е образувало на магистрала "Струма" в района преди Кресна. За това съобщават пътуващи. 

Причината - хората се прибират от Гърция след почивните дни.

Шофирайте внимателно!