Пореден ден с блокажи по АМ "Тракия" заради ремонтни дейности.

Колоните от автомобили са километрични в посока Пловдив, сигнализират шофьори.

Изчаква се на място, тапата е над 12 километра.

Шофирайте внимателно!