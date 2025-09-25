ЗАРЕЖДАНЕ...
Отново километрични блокажи по АМ "Тракия", движението е ужасно!
Финансист: Българските търговци копират хърватския сценарий, плавно покачване на цените преди еврото
10:14
Посочиха България добрия пример за пълната реформа в грижата за децата – над 7500 деца са изведени от институциите и са настанени в семейна среда
09:56
Габриела Руменова: Ако се поддаем и сключим неизгодна сделка по телефона, в 14-дневен срок можем да си върнем парите
09:18
Посланикът на Хърватия: През 2022 г., преди въвеждането на еврото, средната заплата беше около 1000 евро, а сега е 1500
Манолов, КТ "Подкрепа": Съгласен съм осигуровката за пенсии да ск...
23:01 / 24.09.2025
