От днес до 27 юли 2025 г. се забранява износът на инсулини и аналози, както и на някои антибиотици. Това става ясно от документ на сайта на Министерството на здравеопазването.Установено е, че е налице затруднение в снабдяването, както на аптеките, така и на пациентите с лекарствените продукти от фармакологичната група.Забранява се износа на "Инсулини и аналози“ - лекарствени продукти от групата със следните търговски наименования:- Levemir Penfill solution for injection 100 U/ml - 3 ml, Pack: 10;- Fiasp solution for injection 100 U/ml – 3 ml, Pack: 10, pre-filled pens;- Fiasp solution for injection 100 U/ml – 3 ml, Pack: 10, cartridges;- Insulatard Penfill suspension for injection 100 IU/ml - 3 ml, Pack: 5;- Tresiba solution for injection 100 IU/ml – 3 ml, Pack: 5 (FlexTouch);- Actrapid Penfill solution for injection 100 IU/ml - 3 ml, Pack: 5;- Mixtard 30 Penfill, Suspension for injection, 100 IU/ml-3 ml;- Humulin R, Solution for injection, 100 IU/ml - 3 ml.A10BK "Инхибитори на натриево-глюкозния ко-транспортер 2" (SGLT-2) –лекарствени продукти с търговски наименования:- Forxiga Film-coated tablet 10 mg х30;- Jardiance Film-coated tablet 10 mg х30