Близо 245 000 къса контрабандни цигари откриха митническите служители при две отделни проверки на товарен автомобил и автобус.При един от случаите на 16.08.2025 г. в 12:15 часа на Митнически пункт "Капитан Андреево" пристига товарен автомобил, управляван от български гражданин.Шофьорът представя редовни документи за превозваната стока – алуминиеви профили, от Турция за България. След анализ на риска превозното средство е насочено за щателна митническа проверка, включително с рентгенова апаратура, при която са отбелязани необичайни плътности в товарното помещение. При последвалата физическа проверка сред декларираната стока и страничните сандъци на полуремаркето са открити 141 800 къса (7090 кутии) цигари без български акцизен бандерол.На следващия ден 17.08.2025 г. при митническа проверка на автобус с румънска регистрация са открити контрабандни 103 000 къса (5150 кутии) цигари. Тютюневите изделия са били укрити в личния багаж на един от пътниците, който пътувал от Турция за Румъния.На нарушителите са съставени актове по Закона за митниците за опит да бъдат пренесени през държавната граница акцизни стоки без знанието и разрешението на митническите органи.От началото на годината до момента митническите служители на МП Капитан Андреево са задържали близо 26 000 000 къса цигари. Това съобщават от Агенция "Митници".