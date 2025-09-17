ЗАРЕЖДАНЕ...
Отпускат 35 млн. лв. европейски средства за намаляване на агресията в училища
Допустими са дейности за повишаване на управленския капацитет и педагогическите умения на училищно ниво, ефективна работа с родители и взаимодействие с местната общност, както и към развиване на социално-емоционални умения на учениците. В проектите могат се предвидят участия в конференции и обмяна на добри практики, обучения, разработване и актуализиране на училищни програми за превенция на тормоза и агресията, както и създаване на училищни звена за медиация. Предвидена е и работа с родители, които да участват в тематични срещи, клубове и медиация, а местната общност да се включи в инициативи и кампании за подкрепа на позитивната училищна среда. За учениците има възможност за развиване на социално-емоционални си умения чрез работилници, дискусии, занимания по интереси, междуучилищни събития и др., които насърчават толерантното общуване в образователната среда.
Крайният срок за кандидатстване е до 15 декември 2025 г., 17:30 часа. Подаването на проектните предложения се извършва по електронен път чрез системата ИСУН 2020 единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула "Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg. Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за кандидатстване през системата ИСУН 2020.
