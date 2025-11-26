Правителството одобри 17341 386 лева за общините за осигуряване на дейности по програмите за изграждане и надграждане на детски ясли, детски градини и училища, за изграждане и програмата за ремонт и изграждане на нови спортни площадки и физкултурни салони, както и за инвестиционни проекти на общините Пловдив, Петрич и Марица.По програмата за изграждане и надграждане на детски ясли, детски градини и училища за периода 2020 - 2025 до момента са изпълнени проекти за 45 детскиградини, по които са разкрити 2 862 нови места. В 30 училища са създадени или надградени условия за преминаване на едносменен режим на обучение.За периода 2024-2027 г. по същата програма до момента са изплатени 26 296 362 лв. Два от стартиралите 92 проекта вече са приключили.Отпускат се и средства за проекти за спортни площадки и физкултурни салони. До момента по тази програма са изградени 22 физкултурни салона, като продължават дейностите по общо стартиралите 130 проекта. Готови са и 234 спортни площадки