Манол Пейков влезе в словесен спор с народни представители по време на изказване от трибуната, която той отказа да напусне.
Това наложи председателят на НС Рая Назарян да обяви 10 минути почивка. След това обаче задочният сблъсък ескалира- в опит да залее с вода депутат от “Възраждане", Пейков оцели един от квесторите, който бе там в опит да ги разтърве. Това наложи Назарян да остарани депутата от заседанието за днес, но му позволи да остане, за да участва в гласуването на законопроекта за промени в Изборния кодекс на ПП-ДБ.
"Ръката ми трепна, не беше насочено към квестора. Наистина това е недопустимо, ще поема разноските за химическото чистене на квестора. Моля да приемете извинението ми - и квесторът и всички зрители, които се опитват да работят честно в името на народа", заяви Пейков в отговор.
Отстраниха депутата Манол Пейков от ПП-ДБ от заседанието: Заля квестор с вода
©
Още от категорията
/
Надежда Йорданова: Има напрежение между "Продължаваме промяната" и "Да, България" по повод предстоящите избори
20:08
Плевнелиев: Политиците говорят страшни лъжи и глупости и манипулират хората в обратната посока
18:58
Инцидент с много неизвестни: Стъклото на колата на Костадин Костадинов се пръсна на паркинга пред парламента
12:19
Шкварек: Редовното правителство трябва да проведе изборите, като по този начин, ако те бъдат организирани зле, хората ще знаят кого да "накажат"
10:43
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.