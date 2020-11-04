Îòâàðÿò COVID-õîòåëè âìåñòî ïîëåâè áîëíèöè

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Âèöåïðåìèåðúò ñúîáùè, ÷å ñå ðàáîòè óñèëåíî ïî èäåÿòà äà ñå ïîëçâà ëåãëîâàòà áàçà íà õîòåëè, çà äà íå ñå íàëàãà äà ñå ðàçêðèâàò ïîëåâè áîëíèöè. Òåçè ëåãëà ùå áúäàò ïîëçâàíè îò çäðàâíèòå âëàñòè çà íàñòàíÿâàíå íà áîëíè ïàöèåíòè, êàêòî è çà êàðàíòèíèðàíå. Áðàíøúò èìà ñðîê äî êðàÿ íà ñåäìèöàòà äà ïðåäëîæè êîíêðåòíè õîòåëè. Ïðèíöèïúò íà ôèíàíñèðàíåòî ùå áúäå óòî÷íåí ìåæäó Ìèíèñòåðñòâîòî íà çäðàâåîïàçâàíåòî è õîòåëèåðèòå, ïîÿñíè Íèêîëîâà.
Èäåÿòà å õîðàòà äà ñïîêîéíè è äà çíàÿò, ÷å ïðàâèòåëñòâîòî íÿìà äà ãè èçîñòàâè, àêî èìàò íåîáõîäèìîñò îò íàñòàíÿâàíå, äîáàâè òÿ.
Àêî ìåðêèòå ñå ñïàçâàò ñòðèêòíî èìà øàíñ è ïðåäñòîÿùèÿ çèìåí ñåçîí äà áúäå ðåàëèçèðàí, ìàêàð è â ïî-ìàëúê îáåì. Ïðåç ñëåäâàùèÿ ëåòåí ñåçîí ùå ðàç÷èòàìå îñíîâíî íà áúëãàðñêèòå òóðèñòè. Ùå ñå ðàç÷èòà è íà òóðèñòè îò ñúñåäíèòå íè áàëêàíñêè ñòðàíè, êàçà îùå Ìàðèÿíà Íèêîëîâà.
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08:50 / 03.11.2020
Àêöèÿ "Çèìà" ïëàíèðà ïðîâåðêè è íà âåëîñèïåäè è òðîòèíåòêè
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