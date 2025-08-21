Иван Иванов и председателят на парламентарната комисия по регионална политика Николай Нанков на място.
Министърът бе категоричен, че изпълнението е много добро. "Имаме уверение от строителя, че до средата на септември цялата магистрала ще бъде пусната в експлоатация", коментира той.
"Това е една от първите цялостни магистрали, които ще бъдат пуснати в експлоатация тази година. Престои най-късно до края на септември, да бъде пусната в експлоатация и магистрала "Хемус", лота между пътен възел "Боаза" и "Дерманци", каза още Иван Иванов.
"Тази година ще имаме две магистрали, пуснати в експлоатация. Приоритет са ни важните инфраструктурни проекти, които са рестартирани след 4-годишно забавяне. Българските граждани заслужават това удобство, което държавата им дължи“, подчерта министърът.
