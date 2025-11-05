Близо 24 часа след като затвориха Дунав мост при Русе – Гюргево, съоръжението вече е отворено за преминаване на тежкотоварни камиони, съобщи областният управител Драгомир Драганов, който е на място и координира дейностите по възобновяване на движението на терен.Припомняме, че от 09.00 часа сутринта вчера беше въведена забрана за преминаване през моста, като снощи в 20.30 ч. бе възобновено преминаването на леки и лекотоварни автомобили до 3.5 тона. До пълното затваряне на моста се стигна след необходимостта от полагане на бетонни смеси на разстояние от 320 метра за свързване на фуга между два от ремонтираните участъци.Налети бяха около 50 куб. м. бетон, което се равнява на близо 75 тона, като процесът приключи в ранния следобед. След това имаше технологично време за набиране на якост на бетона и затова беше забранено преминаването на моторни превозни средства с цел да се избегнат всякакви вибрации по мостовото съоръжение.По искане на Драганов всички четири трасета на изход от страната в посока Румъния, на които водачите на камиони могат да заплатят таксата за преминаване през съоръжението, са отворени, така че да няма забавяне при преминаване през съоръжението.По предложение на Агенция "Митници“ е пуснато и допълнително пето трасе за камионите с 3 и повече оси. Такава мярка беше приложена и в понеделник през нощта, за да се даде възможност на повече камиони да напуснат страната. Тъй като мостът беше отворен за преминаване на камиони 30 минути преди очакваното в следващите 20 – 25 минути първоначално ще се пропускат камионите от България към Румъния. На този етап средно времетраенето на коридорите за преминаване във всяка от двете посоки е около 20 – 25 минути.Към момента по бул. "България“ около 60 камиона изчакват да преминат границата, а в района между гара Бяла и град Бяла, където тежкотоварният трафик се спираше, изчакващите тирове сега са малко над 50. На този етап не се очертават проблеми с трафика в района.Същевременно 10 екипа на Областната дирекция на МВР и на Регионална дирекция "Гранична полиция“ продължават да са на терен и регулират движението, така че да не се стигне до блокиране на ключови пътища в Русенско.